Morre aos 76 anos, Ildo Soares de Souza, vítima de insuficiência cardíaca

Luto
Velório acontece na Pax Universal de Aquidauana
Morreu neste sábado (30), o morador de Aquidauana Ildo Soares de Souza de 76 anos. Vítima de insuficiência cardíaca e respiratória, o idoso não resistiu a uma luta contra um câncer pulmonar.
O velório acontece a partir das 20h na Pax Universal e o sepultamento às 8h deste domingo, 1º de outubro, no cemitério Dourado. Ildo, que era natural da Bahia, deixou esposa, filhos e netos.
Nota de Falecimento
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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