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Professora ‘Tonha’ morre aos 47 anos após duas semanas internada na Santa Casa

Moradora de Aquidauana fazia tratamento contra uma bactéria

Daniele Valentin

Publicado em 03/10/2017 às 10:00

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A professora de Educação física Maria Antonia Pinheiro Rodrigues, de 47 anos, conhecida, carinhosamente, como “Tonha”, morreu nesta terça-feira (3) após duas semanas internada na Santa Casa de Campo Grande. A moradora de Aquidauana havia contraído uma bactéria, mas não resistiu ao tratamento.

No Facebook, familiares, amigos e alunos fazem homenagens à educadora, que era muito queridas entre todos.

“[...]triste por perder uma grande amiga Maria Antônia Pinheiro Rodrigues, que cumpriu sua grande meta aqui no meio de nós, uma excelente profissional na educação, foi uma grande mãe, filha, amiga, enfim ela foi tudo de bom. Descanse em paz Tonha (sic)”.

“Fala xuxu, Ow lindão, Que cê quer gato? Haa era assim que vc me chamava... E as buzinada na avenida? kkk e eu gritava "Aow prôô" É com esse sorrisão que eu quero me lembrar de vc, e das suas gargalhadas escandalosas, das nossas brincadeiras... Dos seus ensinamentos, por mais que não foi minha professora, criamos um grande vinculo de amizade, na minha fase estudantil... Hoje aquele sorriso que vc causava em mim, vem junto com as boas lembranças, e regado de lágrimas. Por que você? Por que as pessoas de bom coração se vai tão cedo?! Não á resposta que console. Vc se foi, mais deixou o que vc fazia de melhor que era contagiar a todos com a sua felicidade, com a sua espontaneidade, que saudade vou sentir de vc Maria Antonia. Minhas condolências à querida Maria Fernanda, e toda à família! Que falta vai fazer a sua alegria, descanse em paz. #LUTO” publicou um ex-aluno.

Ainda não há informações sobre o local do velório ou sepultamento.

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