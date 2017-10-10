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Após 5 meses de internação, morre adolescente de 15 anos atropelado por ônibus

Corpo será velado na PAX Universal, em Anastácio

Daniele Valentin

Publicado em 10/10/2017 às 08:15

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Luiz Fernando Barbosa, de 15 anos, morreu nesta segunda-feira (9), após cinco meses de internação em decorrência de um atropelamento, no Bairro Alto, em Aquidauana. O jovem estava em uma bicicleta quando atingido por um ônibus que transportava alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), no dia 17 de maio de 2017.

Familiares publicaram a informação nas redes sociais e agradeceram o apoio de amigos que realizaram correntes de orações pela recuperação do jovem.

O corpo deve chegar por volta das 13h em Aquidauana e será velado na PAX Universal, em Anastácio.

Acidente

O adolescente foi atropelado por um ônibus que transportava alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) na rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas às 17h35 para atender a ocorrência.

A batida ocorreu em frente a Bicicletária Real. Segundo os Bombeiros, a suspeita era de fratura na “cintura pélvica”. O jovem ainda acabou tendo um corte na bolsa escrotal (testículos). O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Aquidauana.

Nenhum dos ocupantes do ônibus se feriu no acidente, depois do atendimento, o trânsito no local foi liberado e tráfego de veículos voltou ao normal.

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