Capitão Bertoldo morre na Capital após rompimento da aorta

O aquidauanense Edivan Bertoldo de Sousa, o capitão Bertoldo, morreu ontem, sexta-feira (20) as 19h30, em Campo Grande, após rompimento da aorta, também chamado de aneurisma. O oficial da reserva do Exército Brasileiro morava na Capital para um tratamento de um câncer.

Segundo informações, Bertoldo estava bem, fazia o tratamento normalmente, mas houve dilatação da aorta e em seguida o rompimento. Houve tentativa de reversão do caso, mas ele não resistiu. O oficial deixou a esposa Marlene da Silva de Sousa, três filhos e três netos.

O 9ºBE cmb foi o último lugar onde o oficial da reserva serviu. Ele será velado na Pax Universal de Aquidauana, a partir das 15h e sepultado no fim da tarde deste sábado (21) no cemitério municipal.

*Matéria atualizada com novo horário do velório as 13h10