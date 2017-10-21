Capitão Bertoldo morre na Capital após rompimento da aorta

Luto
Ele morava na Capital para um tratamento de um câncer; Bertoldo deixou a esposa Marlene da Silva de Sousa, três filhos e três netos
O aquidauanense Edivan Bertoldo de Sousa, o capitão Bertoldo, morreu ontem, sexta-feira (20) as 19h30, em Campo Grande, após rompimento da aorta, também chamado de aneurisma. O oficial da reserva do Exército Brasileiro morava na Capital para um tratamento de um câncer.
Segundo informações, Bertoldo estava bem, fazia o tratamento normalmente, mas houve dilatação da aorta e em seguida o rompimento. Houve tentativa de reversão do caso, mas ele não resistiu. O oficial deixou a esposa Marlene da Silva de Sousa, três filhos e três netos.
O 9ºBE cmb foi o último lugar onde o oficial da reserva serviu. Ele será velado na Pax Universal de Aquidauana, a partir das 15h e sepultado no fim da tarde deste sábado (21) no cemitério municipal.
*Matéria atualizada com novo horário do velório as 13h10
Nota de Falecimento
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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