Prefeito Ruiter Cunha falece após complicações no pós-operatório

Na madrugada desta quarta-feira (1º), o prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha, após ser submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência na última terça-feira (31) por causa de uma dissecção aguda da aorta, não resistiu às complicações do pós-operatório e faleceu, aos 53 anos, na Clínica Proncor, em Campo Grande/MS.

De acordo com Nota Oficial da Prefeitura de Corumbá, Ruiter sofreu várias paradas cardíacas após a cirurgia e o coração não voltou a bombear sangue como deveria, deixando, assim, a pressão arterial oscilante e agravando o caso.

O velório, segundo uma fonte da equipe do prefeito, deverá ocorrer na tarde de hoje, na sede do Corumbaense Futebol Clube, na Avenida General Rondon, esquina com a Rua Sete de Setembro.

Ruiter Cunha exercia o seu terceiro mandato como prefeito de Corumbá, desde o dia 1º de janeiro de 2017.

Será decretado luto oficial no município. No seu lugar, assume o vice-prefeito Marcelo Iunes.

Nota Oficial

"Às 0h28 desta quarta-feira, 1º de novembro, faleceu o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira. Aos 53 anos, Ruiter foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência por causa de uma dissecção aguda da aorta, mas não resistiu no pós-operatório e veio a óbito seis horas depois.

Conforme informações médicas, Ruiter sofreu várias paradas cardíacas após a cirurgia, o coração não voltou a bombear o sangue como deveria e a pressão arterial estava oscilante. O organismo não respondeu à operação, nem à medicação.

Ruiter estava no primeiro ano de sua terceira gestão como prefeito do município de Corumbá. Deixou esposa e dois filhos. Mais informações médicas e da equipe de governo serão repassadas ao longo do dia".