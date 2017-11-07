Nayef Haddad, um dos mais antigos comerciantes de Aquidauana, morreu hoje

Luto
O velório acontecerá na Pax Universal
Faleceu na manhã desta terça-feira (07), às 08h, o sr. Nayef Haddad, de 93 anos, morador de Aquidauana desde 1954.
Ele era proprietário da Loja Moderna e, depois, da Casa Libaneza, loja familiar que hoje é administrada pela sua filha Rita Maluf Haddad (Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana) que até hoje funciona na Rua Sete de Setembro, na esquina com a Augusto Mascarenhas.
Seo Nayef deixa a esposa Clemans, os filhos Tony (atualmente mora em São Paulo), Rita e Márcia, e os netos, Thabata, Isis e Pedro.
O velório acontecerá na Pax Universal, e o sepultamento está marcado parar as 17h, no Cemitério Parque Cidade Natureza, na rua José Rodrigues dos Anjos - Vila Cidade Nova em Aquidauana.
Texto foi editado as 15h25 para inclusão de informação.
Nota de Falecimento
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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