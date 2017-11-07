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Nayef Haddad, um dos mais antigos comerciantes de Aquidauana, morreu hoje

O velório acontecerá na Pax Universal

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/11/2017 às 11:38

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Faleceu na manhã desta terça-feira (07), às 08h, o sr. Nayef Haddad, de 93 anos, morador de Aquidauana desde 1954.

Ele era proprietário da Loja Moderna e, depois, da Casa Libaneza, loja familiar que  hoje é administrada pela sua filha Rita Maluf Haddad (Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana) que até hoje funciona na Rua Sete de Setembro, na esquina com a Augusto Mascarenhas.

Seo Nayef deixa a esposa Clemans, os filhos Tony (atualmente mora em São Paulo), Rita e Márcia, e os netos, Thabata, Isis e Pedro.

O velório acontecerá na Pax Universal, e o sepultamento está marcado parar as 17h, no Cemitério Parque Cidade Natureza, na rua José Rodrigues dos Anjos - Vila Cidade Nova em Aquidauana.

Texto foi editado as 15h25 para inclusão de informação.

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