Nota de Falecimento: Glaucio Mendes de Souza

Luto
Homem faleceu aos 49 anos, em Campo Grande
É com pesar e muita dor que a equipe do jornal "O Pantaneiro" informa o falecimento de um grande amigo, Glaucio Mendes de Souza, de 49 anos, que morou em Aquidauana por 20 anos.
Ele morreu na noite da última segunda-feira (27), por volta de 19h, em Campo Grande. Familiares informaram que a causa da morte foi um infarto. O mesmo teve problemas de saúde relacionados à diabetes durante sua vida inteira, o que agravou seu quadro clínico.
Glaucio Mendes era Sub-Tenente da Polícia Militar Ambiental aposentado.
O velório terá início às 9h e o corpo será enterrado no Cemitério Jardim das Palmeiras, localizado na Av. Tamandaré, no Jd. Seminário, na Capital, a partir de 16h.
Nota de Falecimento
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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