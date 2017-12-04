Nota de Falecimento de Otacilio Reis da Silva

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento do Sr. Otacilio Reis da Silva, ocorrido no dia 4 de dezembro.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado na terça-feira, dia 5 de dezembro, às 09h, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos do senhor Otacilio os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

As informações são da Pax Universal de Aquidauana