Nota de Falecimento de Ibraim Roberto Junior

Luto
O homem, muito conhecido em Aquidauana, sofreu um infarto fulminante na manhã desta terça-feira (05) e não resistiu
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" informa o falecimento do senhor Ibraim Roberto Junior que, por muitos anos, foi inspetor no Instituto Educacional Falcão, em Aquidauana.
De acordo com a família, atualmente, ele estava residindo e trabalhando no município de Amambai.
Na manhã desta terça-feira (05), ele sofreu um infarto fulminante e não resistiu.
Deixou duas filhas, Juliana, de 24 anos, e Marcela, de 21 anos.
O velório será realizado a partir de 22h, na Capela da Pax Vida, no bairro Guanandy, em Aquidauana. O sepultamento será realizado amanhã (06), a partir das 8h.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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