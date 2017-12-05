Nota de Falecimento de Ibraim Roberto Junior

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" informa o falecimento do senhor Ibraim Roberto Junior que, por muitos anos, foi inspetor no Instituto Educacional Falcão, em Aquidauana.

De acordo com a família, atualmente, ele estava residindo e trabalhando no município de Amambai.

Na manhã desta terça-feira (05), ele sofreu um infarto fulminante e não resistiu.

Deixou duas filhas, Juliana, de 24 anos, e Marcela, de 21 anos.

O velório será realizado a partir de 22h, na Capela da Pax Vida, no bairro Guanandy, em Aquidauana. O sepultamento será realizado amanhã (06), a partir das 8h.