Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:21

Buscar

Últimas notícias
X

Luto

Nota de Falecimento de Ibraim Roberto Junior

O homem, muito conhecido em Aquidauana, sofreu um infarto fulminante na manhã desta terça-feira (05) e não resistiu

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/12/2017 às 22:27

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" informa o falecimento do senhor Ibraim Roberto Junior que, por muitos anos, foi inspetor no Instituto Educacional Falcão, em Aquidauana.

De acordo com a família, atualmente, ele estava residindo e trabalhando no município de Amambai.

Na manhã desta terça-feira (05), ele sofreu um infarto fulminante e não resistiu.

Deixou duas filhas, Juliana, de 24 anos, e Marcela, de 21 anos.

O velório será realizado a partir de 22h, na Capela da Pax Vida, no bairro Guanandy, em Aquidauana. O sepultamento será realizado amanhã (06), a partir das 8h. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Nota de Falecimento

Severino Adolfo Silva morre por coronavírus após 13 dias internado em Aquidauana

Nota de Falecimento

Hamilton Oliveira do Canto morre aos 53 anos vítima de coronavírus na Bahia

Nota de Falecimento

Morreu o engenheiro Douglas de Castro

Nota de Falecimento

Maria Saturnina Dias Negrão, a dona Cota, falece em Campo Grande

Publicidade

Nota de Falecimento

Alice Quirino falece aos 31 anos após parada cardiorrespiratória

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo