Dalton Liparoti morre aos 63 anos vítima de infarto

Luto
Aposentado sofreu o 1º infarto na semana passada e chegou a ficar internado na Santa Casa de Campo Grande
Aquidauana perdeu na madrugada desta segunda-feira (11), um grande amigo, parceiro de laço e de boas prosas. O aposentado Dalton Liparoti morreu em casa, vítima de um infarto, aos 63 anos.
O aquidauanense havia sofrido um infarto na última terça-feira (5) e chegou a ficar uma semana internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Campo Grande.
De acordo com a família, Dalton retornou para Aquidauana, aparentemente, bem, tranquilo e alegre. Dalton faleceu sentado no sofá.
Segundo a família, o velório está sendo realizado na Pax Universal em Aquidauana e o enterro está agendado para às 10h desta terça-feira (12).
Dalton deixou esposa e um casal de filhos, que estão vindo de Cuiabá e Primavera do Leste, no Mato Grosso, para a despedida do pai.
Valtemir Nogueira, um amigo de infância, guarda com carinho um de seus registros em que Dalton aparece lançando.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS