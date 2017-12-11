Dalton Liparoti morre aos 63 anos vítima de infarto

Aquidauana perdeu na madrugada desta segunda-feira (11), um grande amigo, parceiro de laço e de boas prosas. O aposentado Dalton Liparoti morreu em casa, vítima de um infarto, aos 63 anos.

O aquidauanense havia sofrido um infarto na última terça-feira (5) e chegou a ficar uma semana internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com a família, Dalton retornou para Aquidauana, aparentemente, bem, tranquilo e alegre. Dalton faleceu sentado no sofá.

Segundo a família, o velório está sendo realizado na Pax Universal em Aquidauana e o enterro está agendado para às 10h desta terça-feira (12).

Dalton deixou esposa e um casal de filhos, que estão vindo de Cuiabá e Primavera do Leste, no Mato Grosso, para a despedida do pai.

Valtemir Nogueira, um amigo de infância, guarda com carinho um de seus registros em que Dalton aparece lançando.