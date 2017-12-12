Nota de Falecimento de João Aparicio Pedroso Saraiva

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de João Aparicio Pedroso Saraiva, ocorrido no dia 11 de dezembro.

Familiares informaram que o corpo foi velado no mesmo dia, na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento foi realizado nesta terça-feira, dia 12 de dezembro, às 07h30, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos de João Aparicio os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana