Nota de falecimento de Lino Pereira dos Santos

Luto
É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Lino Pereira Dos Santos, ocorrido no dia 15 de dezembro.
O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento está programado para às 17h, no Cemitério Municipal.
Desejamos à família e amigos de Lino os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS