David Portes morre aos 51 anos após anos de luta contra um câncer

Luto
Velório começou às 7h na Pax Universal de Aquidauana e o enterro está programado para às 16h
O morador de Aquidauana David Portes, de 51 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (21) após quatro anos lutando contra um câncer. Portes foi levado ao Hospital Cassems, nesta quarta-feira (20), depois passar mal, mas não resistiu as complicações em decorrência do doença e faleceu por volta das 2h de hoje.
O irmão de David, Francisco Portes utilizou o Facebook para prestar homenagem e comunicar seu falecimento do familiar aos amigos e conhecidos.
“Meu Maninho, muitas vezes perguntaram se éramos gêmeos por causa do tamanho é da diferença pouca de Idade, nunca tivemos uma discussão, Quando na adolescência sempre saíamos juntos nas festinhas, arrumando namoradinha e sempre um escondendo a arte do outro...agora a realidade deste momento de separação tá doendo porque sempre foi um homem amigo de todos e sem maldade nenhuma, nós deixa tão precocemente...mas Deus que é detentor de todas as coisas sabe o que permitiu...porque nossa vida só termina quando ele Permiti.. Adeus meu querido Mano "Piru" apelido na qual chamávamos vc tão carinhosamente (sic)”.
O velório começou às 7h na Pax Universal de Aquidauana e o enterro está programado para às 16h.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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