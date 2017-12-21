Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:23

Buscar

Últimas notícias
X

Luto

David Portes morre aos 51 anos após anos de luta contra um câncer

Velório começou às 7h na Pax Universal de Aquidauana e o enterro está programado para às 16h

Daniele Valentin

Publicado em 21/12/2017 às 09:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O morador de Aquidauana David Portes, de 51 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (21) após quatro anos lutando contra um câncer. Portes foi levado ao Hospital Cassems, nesta quarta-feira (20), depois passar mal, mas não resistiu as complicações em decorrência do doença e faleceu por volta das 2h de hoje.

O irmão de David, Francisco Portes utilizou o Facebook para prestar homenagem e comunicar seu falecimento do familiar aos amigos e conhecidos.

“Meu Maninho, muitas vezes perguntaram se éramos gêmeos por causa  do tamanho é da diferença pouca de Idade, nunca tivemos uma discussão, Quando na adolescência sempre saíamos juntos nas festinhas, arrumando namoradinha e sempre um escondendo a arte do outro...agora a realidade deste momento de separação tá doendo porque sempre foi um homem amigo de todos e sem maldade nenhuma, nós deixa tão precocemente...mas Deus que é detentor de todas as coisas sabe o que permitiu...porque nossa vida só termina quando ele Permiti..  Adeus meu querido Mano "Piru" apelido na qual chamávamos vc tão carinhosamente (sic)”.

O velório começou às 7h na Pax Universal de Aquidauana e o enterro está programado para às 16h.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Nota de Falecimento

Severino Adolfo Silva morre por coronavírus após 13 dias internado em Aquidauana

Nota de Falecimento

Hamilton Oliveira do Canto morre aos 53 anos vítima de coronavírus na Bahia

Nota de Falecimento

Morreu o engenheiro Douglas de Castro

Nota de Falecimento

Maria Saturnina Dias Negrão, a dona Cota, falece em Campo Grande

Publicidade

Nota de Falecimento

Alice Quirino falece aos 31 anos após parada cardiorrespiratória

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo