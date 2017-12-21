David Portes morre aos 51 anos após anos de luta contra um câncer

O morador de Aquidauana David Portes, de 51 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (21) após quatro anos lutando contra um câncer. Portes foi levado ao Hospital Cassems, nesta quarta-feira (20), depois passar mal, mas não resistiu as complicações em decorrência do doença e faleceu por volta das 2h de hoje.

O irmão de David, Francisco Portes utilizou o Facebook para prestar homenagem e comunicar seu falecimento do familiar aos amigos e conhecidos.

“Meu Maninho, muitas vezes perguntaram se éramos gêmeos por causa do tamanho é da diferença pouca de Idade, nunca tivemos uma discussão, Quando na adolescência sempre saíamos juntos nas festinhas, arrumando namoradinha e sempre um escondendo a arte do outro...agora a realidade deste momento de separação tá doendo porque sempre foi um homem amigo de todos e sem maldade nenhuma, nós deixa tão precocemente...mas Deus que é detentor de todas as coisas sabe o que permitiu...porque nossa vida só termina quando ele Permiti.. Adeus meu querido Mano "Piru" apelido na qual chamávamos vc tão carinhosamente (sic)”.

O velório começou às 7h na Pax Universal de Aquidauana e o enterro está programado para às 16h.