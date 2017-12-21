Nota de Falecimento de David Portes

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de David Portes, ocorrido no dia 21 de dezembro.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será nesta quinta-feira, dia 21 de dezembro, às 16h00, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos de David Portes os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana