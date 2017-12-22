Nota de Falecimento de Vital Barbosa Machado

Luto
Sepultamento será nesta sexta-feira, 22 de dezembro, às 14h, no Cemitério Municipal de Palmeiras
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Vital Barbosa Machado, ocorrido no dia 21 de dezembro.
Familiares informam que o corpo está sendo velado em sua residência, na Rua Dário Figueiredo, s/n, no distrito de Palmeiras, e o sepultamento será nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro, às 14h00, no Cemitério Municipal de Palmeiras.
Desejamos à família e amigos de Vital Barbosa Machado os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
*Com informações da Pax Universal de Aquidauana
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS