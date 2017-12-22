Nota de Falecimento de Vital Barbosa Machado

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Vital Barbosa Machado, ocorrido no dia 21 de dezembro.

Familiares informam que o corpo está sendo velado em sua residência, na Rua Dário Figueiredo, s/n, no distrito de Palmeiras, e o sepultamento será nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro, às 14h00, no Cemitério Municipal de Palmeiras.

Desejamos à família e amigos de Vital Barbosa Machado os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana