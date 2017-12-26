Nota de Falecimento de Sebastião Alves da Fonseca

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Sebastião Alves da Fonseca (Graxinha), ocorrido no dia 25 de dezembro.

O corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento foi realizado no mesmo dia, às 16h30, no Cemitério Municipal de Anastácio.

Desejamos à família e amigos de Sebastião os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*As informações são da Pax Universal de Aquidauana