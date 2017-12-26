Nota de Falecimento de Sebastião Alves da Fonseca

Luto
Desejamos à família e amigos de Sebastião os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Sebastião Alves da Fonseca (Graxinha), ocorrido no dia 25 de dezembro.
O corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento foi realizado no mesmo dia, às 16h30, no Cemitério Municipal de Anastácio.
Desejamos à família e amigos de Sebastião os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
*As informações são da Pax Universal de Aquidauana
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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