Nota de falecimento de Helena dos Santos

É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneirocomunica o falecimento de Helena dos Santos, ocorrido no dia 06 de Janeiro.

O corpo está sendo velado na residência, rua Antônio Alves Correa, nº 2074, bairro São Pedro na cidade de Aquidauana, e o sepultamento será realizado no dia 07/01/2018 as 8h, no Cemitério Municipal Aquidauana.

Desejamos à família e amigos de Helena os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

As informações são da Pax Universal de Aquidauana.