Nota de falecimento de Helena dos Santos

Luto
É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneirocomunica o falecimento de Helena dos Santos, ocorrido no dia 06 de Janeiro.
O corpo está sendo velado na residência, rua Antônio Alves Correa, nº 2074, bairro São Pedro na cidade de Aquidauana, e o sepultamento será realizado no dia 07/01/2018 as 8h, no Cemitério Municipal Aquidauana.
Desejamos à família e amigos de Helena os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS