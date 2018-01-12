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Adair Torres sofre ataque cardíaco e morre aos 75 anos

Falecimento ocorreu no final da tarde da última quinta-feira (11)

Schimene Duque Weber

Publicado em 12/01/2018 às 09:59

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O senhor Adair Torres, de 75 anos, que sempre foi um homem muito trabalhador, de bem com a vida e bem humorado, faleceu no final da tarde da última quinta-feira (11), vítima de um ataque cardíaco.

Através do Facebook, pessoas lamentaram a morte do homem, deixando mensagens como: "O tempo pode apagar lembranças de um rosto, mas nunca apagará as lembranças de pessoas que fizeram de pequenos instantes grandes momentos".

Com sua partida, ele deixou a esposa, filhos, netos, genro, nora e bisnetos.

Ele está sendo velado na Pax Vida de Anastácio e o sepultamento será realizado às 13h, no Cemitério Parque Cidade Natureza, o Cemitério do Dourado.

A família enlutada conta com o comparecimento de amigos e familiares do senhor Adair Torres neste momento de despedida.

A equipe do jornal "O Pantaneiro" deseja à família e amigos os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

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