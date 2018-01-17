Amigo de todos, Manoel Alves da Cunha foi vítima de infarto na Capital

Luto
Aquidauanense era motorista da Prefeitura Municipal, lotado na Secretaria de Educação
O aquidauanense Manoel Alves da Cunha, de 63 anos, foi vítima de infarto na Capital às 23h30 da última terça-feira (16), onde estava internado desde o dia 4 de janeiro, devido à complicações cardíacas.
Seu filho, Manoel Alves da Cunha Junior, conhecido na região como 'Binho', em contato com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", informou que ele sofreu dois infartos e apresentou alguma melhora, mas, no terceiro, não conseguiu superar.
Ele, que era funcionário da Prefeitura Municipal há trinta anos, trabalhou por muito tempo na Secretaria de Educação e, atualmente, estava lotado na Tributação, deixa três filhos e cinco netos.
O velório será realizado das 11h às 16h desta quarta-feira (17), na Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, enquanto o sepultamento será feito no Cemitério Municipal.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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