Amigo de todos, Manoel Alves da Cunha foi vítima de infarto na Capital

O aquidauanense Manoel Alves da Cunha, de 63 anos, foi vítima de infarto na Capital às 23h30 da última terça-feira (16), onde estava internado desde o dia 4 de janeiro, devido à complicações cardíacas.

Seu filho, Manoel Alves da Cunha Junior, conhecido na região como 'Binho', em contato com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", informou que ele sofreu dois infartos e apresentou alguma melhora, mas, no terceiro, não conseguiu superar.

Ele, que era funcionário da Prefeitura Municipal há trinta anos, trabalhou por muito tempo na Secretaria de Educação e, atualmente, estava lotado na Tributação, deixa três filhos e cinco netos.

O velório será realizado das 11h às 16h desta quarta-feira (17), na Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, enquanto o sepultamento será feito no Cemitério Municipal.