Nota de Falecimento de Ariovaldo Candelaria

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Ariovaldo Candelaria, ocorrido no dia 16 de janeiro.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será nesta sexta-feira, dia 17 janeiro. às 10h, no Cemitério Municipal de Anastácio.

Desejamos à família e amigos de Ariovaldo Candelaria os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana