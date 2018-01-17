Nota de Falecimento de Manoel Alves da Cunha

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Manoel Alves da Cunha, ocorrido no dia 16 de janeiro.

Familiares informam que o corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento foi realizado nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos de Manoel Alves da Cunha os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana