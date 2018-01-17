Nota de Falecimento de Manoel Alves da Cunha

Pesar
O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Aquidauana
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Manoel Alves da Cunha, ocorrido no dia 16 de janeiro.
Familiares informam que o corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento foi realizado nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro, às 16h, no Cemitério Municipal.
Desejamos à família e amigos de Manoel Alves da Cunha os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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