Nota de Falecimento de Maximina Soares

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Maximina Soares, ocorrido no dia 16 de janeiro.

Familiares informam que o corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento foi realizado nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos de Maximina Soares os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana