Nota de Falecimento de Adevanir dos Santos da Silva

Luto
O sepultamento será realizado nesta quarta-feira (31), às 10h, no Cemitério local
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento da Sra. Adevanir dos Santos da Silva, ocorrido no dia 30 de Janeiro.
Familiares informaram que o corpo está sendo velado na Igreja São João Batista no Distrito de Piraputanga, e o sepultamento será realizado nesta quarta-feira, dia 31 de Janeiro, às 10h, no Cemitério local.
Desejamos à família e amigos de Adevanir dos Santos da Silva os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
*Com informações da Pax Universal de Aquidauana
Nota de Falecimento
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