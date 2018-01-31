Nota de Falecimento de Adevanir dos Santos da Silva

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento da Sra. Adevanir dos Santos da Silva, ocorrido no dia 30 de Janeiro.

Familiares informaram que o corpo está sendo velado na Igreja São João Batista no Distrito de Piraputanga, e o sepultamento será realizado nesta quarta-feira, dia 31 de Janeiro, às 10h, no Cemitério local.

Desejamos à família e amigos de Adevanir dos Santos da Silva os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana