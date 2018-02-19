Nota de Falecimento de Luciana Ocampos Garcia

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Luciana Ocampos Garcia, ocorrido no dia 18 de fevereiro.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado na terça-feira, dia 20 de fevereiro, as 10h, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos de Luciana os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

As informações são da Pax Universal de Aquidauana