Nota de Falecimento de Natalia Cristaldo

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento da Sr.ª Natalia Cristaldo , ocorrido no dia 19/02/2018.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado no dia 20/02/2018 as 09:00 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Desejamos à família e amigos da Sr.ª Natalia Cristaldo os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

As informações são da Pax Universal de Aquidauana