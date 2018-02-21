Faleceu ontem, a aquidauanense Maria Aparecida da Silva

Luto
O corpo será velado hoje (21), às 16h
Faleceu ontem, 20, a aquidauanense Maria Aparecida da Silva. Era aposentada e estava lutando contra um câncer há cerca de 5 anos, mas não resistiu.
Maria Aparecida era comerciante da empresa Marcão material de construçãoe e deixa sua filha Cindy Noemí e seu esposo Marco Antônio Silva.
O corpo está sendo velado na Pax Universal de Anastácio e será sepultado hoje às 16h, no cemitério da cidade. Pedimos a Deus que conforte os familiares e amigos nesse momento de dor.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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