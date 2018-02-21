Faleceu ontem, a aquidauanense Maria Aparecida da Silva

Faleceu ontem, 20, a aquidauanense Maria Aparecida da Silva. Era aposentada e estava lutando contra um câncer há cerca de 5 anos, mas não resistiu.

Maria Aparecida era comerciante da empresa Marcão material de construçãoe e deixa sua filha Cindy Noemí e seu esposo Marco Antônio Silva.

O corpo está sendo velado na Pax Universal de Anastácio e será sepultado hoje às 16h, no cemitério da cidade. Pedimos a Deus que conforte os familiares e amigos nesse momento de dor.