Nota de Falecimento de Zilda Dias Ferreira

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento da Sra. Zilda Dias Ferreira, ocorrido no dia 21 de fevereiro.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado na quinta-feira, dia 22 de fevereiro, às 8;30h, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos da senhora Zilda os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.