Nota de Falecimento da Sr.ª Josefa dos Santos Arruda



É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" Sr.ª Josefa dos Santos Arruda, conhecida como dona neninha do scaff , ocorrido ontem (22)



Familiares informam que seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, sito na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento será realizado hoje dia (23) às 16:30 h, no Cemitério Municipal de Aquidauana.



Desejamos à família e amigos da Sr.ª Josefa os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.



As informações são da Pax Universal de Aquidauana