Após partir aos 90 anos, o que fica de Dona Frida é a saudade

Luto
Velório será na Capela da Pax Universal, em Aquidauana
Morreu, nesta terça-feira (27), Frida Garzella dos Santos, de 90 anos, casada com Nercy Soares dos Santos, ex-prefeito de Bonito, município onde morava atualmente, na Fazenda Serradinho. Dona Frida estava passando por tratamento de saúde.
O velório será na Capela Pax Universal de Aquidauana, a partir das 18h de hoje (27), e o sepultamento está marcado para amanhã (28), às 10h, no Cemitério Municipal.
Dona Frida, como era mais conhecida, deixa duas filhas, dez netos e 11 bisnetos.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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