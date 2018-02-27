Após partir aos 90 anos, o que fica de Dona Frida é a saudade

Morreu, nesta terça-feira (27), Frida Garzella dos Santos, de 90 anos, casada com Nercy Soares dos Santos, ex-prefeito de Bonito, município onde morava atualmente, na Fazenda Serradinho. Dona Frida estava passando por tratamento de saúde.

O velório será na Capela Pax Universal de Aquidauana, a partir das 18h de hoje (27), e o sepultamento está marcado para amanhã (28), às 10h, no Cemitério Municipal.

Dona Frida, como era mais conhecida, deixa duas filhas, dez netos e 11 bisnetos.