É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento da Sr.ª Marilda Freire Além, ocorrido no dia 04/03/2018.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento será realizado no dia 05/03/2018 as 09:00h, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Desejamos à família e amigos da senhora Marilda os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.