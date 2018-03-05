Luto
Desejamos à família e amigos da senhora Marilda os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento da Sr.ª Marilda Freire Além, ocorrido no dia 04/03/2018.
Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento será realizado no dia 05/03/2018 as 09:00h, no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Desejamos à família e amigos da senhora Marilda os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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