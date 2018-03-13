Nota de Falecimento de Eleria M. de Oliveira Pereira

Luto
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Eleria Moura de Oliveira Pereira, ocorrido no dia 13 de março.
Familiares informam que o corpo será velado na Capela Dourado, na rua 7 de setembro, Bairro Centro.
Eleria, que nasceu em Bela Vista, mas mora em Aquidauana há 28 anos, deixa 21 filhos e 25 netos. Desejamos à família e amigos de Eleria os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS