Nota de Falecimento de Eleria M. de Oliveira Pereira

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Eleria Moura de Oliveira Pereira, ocorrido no dia 13 de março.

Familiares informam que o corpo será velado na Capela Dourado, na rua 7 de setembro, Bairro Centro.

Eleria, que nasceu em Bela Vista, mas mora em Aquidauana há 28 anos, deixa 21 filhos e 25 netos. Desejamos à família e amigos de Eleria os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.