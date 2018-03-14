Nota de Falecimento de Terezinha Maria de Morais

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Srª. Terezinha Maria de Morais, ocorrido na noite desta terça-feira (13)

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado nesta quarta-feira, dia 14 de março, as 10h, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos de Terezinha os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

As informações são da Pax Universal de Aquidauana