Nota de Falecimento de Airyfer Castro Elias

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento da Sra. Airyfer Castro Elias, ocorrido no dia 17 de março.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado no domingo, dia 18 de março, às 10h, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos da senhora Airyfer os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.