Nota de Falecimento de Cleir Pereira Mota

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento do Sr. Cleir Pereira Mota, ocorrido no dia 20 de março.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado nesta quarta-feira, dia 21 de março, às 10h, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos do senhor Cleir os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.