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Nota de Falecimento de Dercio Marques

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 27/03/2018 às 09:10

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É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Dercio Marques, ocorrido no dia 26 de março. Dercio Marques era integrante do Grupo Teatral Aquida Arte e participou de diversas apresentações do grupo e participaria da 4º  Paixão de Cristo, que acontece no próximo dia 30.

Amigos e familiares sentem muito a perda de uma pessoa tão querida. De acordo com informações de uma amigo próximo da família,  Dercio teve um infarto fulminante, sentiu uma dor muito forte no peito foi encaminhado para atendimento médico, mas acabou não resistindo.

O velório acontece na Pax Dourado, a partir das 10h e o enterro será 17h. O Grupo Aquida Arte fará uma homenagem para Dercio na apresentação da 4º  Paixão de Cristo, no dia 30 de março às 19h na Praça da Matriz.

“Aqueles que amamos nunca morrem, apenas saem de cena (vida) antes de nós. 
Que nosso Deus conforte o coração dos familiares e amigos” -  mensagem do Grupo Aquida Arte em sua página no Facebook.
 

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