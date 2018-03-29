Nota de Falecimento de Alfreda Dominga Ibarra

Pesar
Familiares e amigos informam que o corpo está sendo velado na Pax Universal de Anastácio, atrás do hospital
É com grande pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Alfreda Dominga Ibarra, aos 81 anos. Ela estava internada desde a última quinta-feira (22), foi transferida para a UTI no domingo passado (25), mas não resistiu hoje, pela manhã.
A Sra. Alfreda deixa uma família grande: 6 filhos, 18 netos e 16 bisnetos. Uma de suas filhas, Merlin, atualmente é secretária do jornal O Pantaneiro.
O corpo de Alfreda está sendo velado na Pax Universal de Anastácio e segue para o sepultamento às 18 horas, no cemitério municipal de Anastácio.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS