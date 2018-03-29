Nota de Falecimento de Alfreda Dominga Ibarra

É com grande pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Alfreda Dominga Ibarra, aos 81 anos. Ela estava internada desde a última quinta-feira (22), foi transferida para a UTI no domingo passado (25), mas não resistiu hoje, pela manhã.

A Sra. Alfreda deixa uma família grande: 6 filhos, 18 netos e 16 bisnetos. Uma de suas filhas, Merlin, atualmente é secretária do jornal O Pantaneiro.

O corpo de Alfreda está sendo velado na Pax Universal de Anastácio e segue para o sepultamento às 18 horas, no cemitério municipal de Anastácio.