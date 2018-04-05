Faleceu nesta quarta-feira, em Aquidauana, a professora Zuma Monteiro

Luto
O velório acontece na comunidade Nossa Senhora das Dores
Faleceu nesta quarta-feira, aos 85 anos, a professora Zuma Monteiro de Oliveira, vítima de câncer. Por mais de 35 anos ela lecionou em escolas de Aquidauana como Cândido Mariano, Instituto de Educação Aquidauanense, Irene Cicalise e grupos escolares do Guanandy e Bairro Alto.
O velório acontece na comunidade Nossa Senhora das Dores (Capelinha do Guanandy), porém, o horário ainda não foi definido pela família. Também ainda não há informações sobre local e horário de sepultamento.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS