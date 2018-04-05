Faleceu nesta quarta-feira, em Aquidauana, a professora Zuma Monteiro

Faleceu nesta quarta-feira, aos 85 anos, a professora Zuma Monteiro de Oliveira, vítima de câncer. Por mais de 35 anos ela lecionou em escolas de Aquidauana como Cândido Mariano, Instituto de Educação Aquidauanense, Irene Cicalise e grupos escolares do Guanandy e Bairro Alto.

O velório acontece na comunidade Nossa Senhora das Dores (Capelinha do Guanandy), porém, o horário ainda não foi definido pela família. Também ainda não há informações sobre local e horário de sepultamento.