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Lutando contra diabetes até o fim da vida, Maria Helena Martins de Abreu dá 'adeus' aos familiares

Há cinco anos, anastaciense morava em Campo Grande, sempre buscando os melhores tratamentos para suportar os danos provocados pela doença

Schimene Duque Weber

Publicado em 12/04/2018 às 07:40

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A anastaciense Maria Helena Martins de Abreu, de 60 anos, faleceu na tarde da última quarta-feira (11), em Campo Grande, após travar, por muitos anos, uma corajosa luta contra a diabetes. Ela deixou três filhas e quatro netos. 

A idosa, muito conhecida no município de Anastácio, morava há cinco anos em Campo Grande, sempre buscando os melhores tratamentos para suportar os danos provocados pela doença. Durante sua batalha particular, ela já havia amputado as duas pernas. Após passar mal, foi internada no Hospital Regional de Campo Grande, mas não resistiu. Segundo informações dos familiares, a causa da morte foi a própria diabetes, que acabou desencadeando a falência múltipla de seus órgãos.

Desde a noite de ontem (11), ela está sendo velada na Pax Vida, em Anastácio, em frente ao Hospital Municipal. Será enterrada no Cemitério Municipal de Aquidauana, às 11h.

*Matéria modificada às 09h30 para alteração de informação a respeito do local do enterro.

 

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