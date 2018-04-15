Nota de falecimento de Marcele da Silva Ortega

Luto
Desejamos à família e amigos de Marcele da Silva Ortega os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda
É com profundo pesar que a equipe do jornal 'O Pantaneiro' comunica o falecimento de Marcele da Silva Ortega, ocorrido no dia 13 de Abril.
O corpo está sendo velado na Pax Universal de Anastácio, e o sepultamento será realizado no dia 15/04/2018 às 16:30, no Cemitério Municipal de Anastácio.
Desejamos à família e amigos de Marcele da Silva Ortega os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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