Nota de falecimento de Marcele da Silva Ortega

É com profundo pesar que a equipe do jornal 'O Pantaneiro' comunica o falecimento de Marcele da Silva Ortega, ocorrido no dia 13 de Abril.

O corpo está sendo velado na Pax Universal de Anastácio, e o sepultamento será realizado no dia 15/04/2018 às 16:30, no Cemitério Municipal de Anastácio.

Desejamos à família e amigos de Marcele da Silva Ortega os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

As informações são da Pax Universal de Aquidauana.