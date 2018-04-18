Morre oficial de justiça aposentado Maximiro de Arruda, vítima de câncer

Faleceu nesta quarta-feira, vítima de câncer, o oficial de justiça aposentado Maximiro de Arruda, de 72 anos, morador na Rua Duque de Caxias, Centro de Aquidauana. Ele esteva internado há duas semanas em Campo Grande, mas não resistiu à doença e teve falência múltipla dos órgãos.

Maximiro era divorciado e deixa seis filhos. A pedido dele, o velório será em sua cidade natal Nioaque, a partir das 2 horas desta madrugada, no Bar e Mercearia Leão, de propriedade de sua irmã, no Centro da cidade.

Nossa equipe de reportagem falou com um de seus filhos, Luis Eugênio, e ele disse que todos os amigos que quiserem tocar no velório serão bem-vindos, pois Maximiro além do trabalho, gostava das noites boêmias. O sepultamento será no cemitério municipal de Nioaque, às 16 horas de amanhã. Os familiares enlutados agradecem a todos que comparecerem.