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Professora Wilma, de Aquidauana, morre na Capital após quadro de pneumonia

Vítima já trabalhou em várias escolas da região e estava internada há alguns dias

Renan Nucci

Publicado em 11/05/2018 às 14:13

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Faleceu na madrugada desta sexta-feira, em Campo Grande, a professora aquidauanense Wilma dos Reis, de 60 anos. Ela já trabalhou nas escolas Roberto Scaff, Carlos Drumond, Cejar e Dóris Mendes Trindade, mas atualmente residia na Capital Sul-Mato-Grossense.

Wilma é mãe das gêmeas Kely e Keyla Gimenez dos Reis e de Wander Luiz. Segundo familiares, fez cirurgia na sexta-feira passada e se recuperava bem, quando o quadro de pneumonia se agravou. Ela foi encaminhada para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas não resistiu.

 

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