Professora Wilma, de Aquidauana, morre na Capital após quadro de pneumonia

Faleceu na madrugada desta sexta-feira, em Campo Grande, a professora aquidauanense Wilma dos Reis, de 60 anos. Ela já trabalhou nas escolas Roberto Scaff, Carlos Drumond, Cejar e Dóris Mendes Trindade, mas atualmente residia na Capital Sul-Mato-Grossense.

Wilma é mãe das gêmeas Kely e Keyla Gimenez dos Reis e de Wander Luiz. Segundo familiares, fez cirurgia na sexta-feira passada e se recuperava bem, quando o quadro de pneumonia se agravou. Ela foi encaminhada para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas não resistiu.