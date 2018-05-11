Professora Wilma, de Aquidauana, morre na Capital após quadro de pneumonia

Luto
Vítima já trabalhou em várias escolas da região e estava internada há alguns dias
Faleceu na madrugada desta sexta-feira, em Campo Grande, a professora aquidauanense Wilma dos Reis, de 60 anos. Ela já trabalhou nas escolas Roberto Scaff, Carlos Drumond, Cejar e Dóris Mendes Trindade, mas atualmente residia na Capital Sul-Mato-Grossense.
Wilma é mãe das gêmeas Kely e Keyla Gimenez dos Reis e de Wander Luiz. Segundo familiares, fez cirurgia na sexta-feira passada e se recuperava bem, quando o quadro de pneumonia se agravou. Ela foi encaminhada para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas não resistiu.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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