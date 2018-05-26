Nota de Falecimento de Aidê Santos da Rosa

Luto
Enterro está previsto para 10h, no Cemitério Municipal de Aquidauana
É com pesar que a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento da senhora Aidê Santos da Rosa, de 79 anos, ocorrido no dia 25 de maio, última sexta-feira.
Os familiares informaram que o seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana e o sepultamento ocorrerá hoje (26), às 10h, no Cemitério Municipal.
A senhora Aidê Santos da Rosa, de família tradicional na cidade, deixou 5 filhos, 12 netos e 12 bisnetos.
Desejamos à família e amigos os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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