Nota de Falecimento de Aidê Santos da Rosa

É com pesar que a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento da senhora Aidê Santos da Rosa, de 79 anos, ocorrido no dia 25 de maio, última sexta-feira.

Os familiares informaram que o seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana e o sepultamento ocorrerá hoje (26), às 10h, no Cemitério Municipal.

A senhora Aidê Santos da Rosa, de família tradicional na cidade, deixou 5 filhos, 12 netos e 12 bisnetos.

Desejamos à família e amigos os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.