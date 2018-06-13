Nota do falecimento de Francisco Freitas, ocorrido nesta quarta-feira

Luto
É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Francisco Freitas, ocorrido nesta quarta-feira. O corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento foi realizado às 16h30 no Cemitério Parque Cidade Natureza.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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