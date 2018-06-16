Nota de Falecimento de Gregório Pereira

Luto
Ele faleceu na Fazenda Alto Cachoeira da Serra, no Distrito de Camisão. A Fazenda ficava no Morro do Paxixi
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento do Sr. Gregório Pereira, ocorrido no dia 16 de junho.
Ele faleceu na Fazenda Alto Cachoeira da Serra, no Distrito de Camisão. A Fazenda ficava no Morro do Paxixi.
Conforme informações apuradas pelo jornal, o corpo está sendo levado para o IML de Campo Grande e, de lá, será levado para Caracol, onde será velado e sepultado.
Desejamos à família e amigos do senhor Gregório Pereira os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
INFORME PUBLICITÁRIO
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