Nota de Falecimento de Agripino Barboza Amaral

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento do Agripino Barboza Amaral, ocorrido no dia 09 de Setembro.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado nesta segunda-feira, dia 10 de Setembro, às 10h, no Cemitério Municipal.