Nota de Falecimento de Agripino Barboza Amaral

Nota de Falecimento
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento do Agripino Barboza Amaral, ocorrido no dia 09 de Setembro.
Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado nesta segunda-feira, dia 10 de Setembro, às 10h, no Cemitério Municipal.
Desejamos à família e amigos do senhor Agripino Barboza Amaral os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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