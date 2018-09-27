Faleceu o “seo” Pedro Menezes, da Nova Aquidauana

Na manhã de hoje faleceu, aos 69 anos, o Sr. Pedro José de Menezes. Ele estava internado há 10 dias na UTI de Aquidauana. Ele deixa a esposa, missionária Edna Maria, os filhos Gilmara Menezes, Sirlei, Sirlene e Gilberto, oito netos e quatro bisnetos.

“Seo” Pedro morava há 33 anos no Bairro Nova Aquidauana e foi bastante envolvido com ações comunitária, tendo ocupado o cargo de vice-presidente da Associação de Moradores do bairro, além de administrar equipes de trabalhadores que dão manutenção em fazendas do Pantanal.

O Velório acontece à partir das 11h30 de hoje na Capela da Pax Universal de Aquidauana e o sepultamente será na manhã desta sexta-feira, 28/09, no Cemitério Municipal de Anastácio.