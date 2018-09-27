Faleceu o “seo” Pedro Menezes, da Nova Aquidauana

Nota de Falecimento
Na manhã de hoje faleceu, aos 69 anos, o Sr. Pedro José de Menezes. Ele estava internado há 10 dias na UTI de Aquidauana. Ele deixa a esposa, missionária Edna Maria, os filhos Gilmara Menezes, Sirlei, Sirlene e Gilberto, oito netos e quatro bisnetos.
“Seo” Pedro morava há 33 anos no Bairro Nova Aquidauana e foi bastante envolvido com ações comunitária, tendo ocupado o cargo de vice-presidente da Associação de Moradores do bairro, além de administrar equipes de trabalhadores que dão manutenção em fazendas do Pantanal.
O Velório acontece à partir das 11h30 de hoje na Capela da Pax Universal de Aquidauana e o sepultamente será na manhã desta sexta-feira, 28/09, no Cemitério Municipal de Anastácio.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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