Nota de Falecimento de José Inácio Branco, conhecido por Branco

Luto
O sepultamento está previsto para este domingo, às 16h no Cemitério municipal
É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento do Sr. José Inácio Branco, carinhosamente conhecido por Branco, ocorrido neste sábado(6).
Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861. O sepultamento está previsto para este domingo (7), às 16h no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Desejamos à família e amigos do sernho Branco os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Aos que comparecerem, a família enlutada agradece.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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