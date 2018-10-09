Nota de Falecimento Srª. Cornelia Santos Correia

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento da Srª. Cornelia Santos Correia ocorrido nesta segunda-feira (8).

Seu corpo está sendo velado na Chacara Deus Dará, no distrito de Piraputanga. O sepultamento está previsto para hoje, terça-feira (9), às 15h no Cemitério Municipal de Piraputanga.

Desejamos à família e amigos da Srª. Cornelia os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

Aos que comparecerem, a família enlutada agradece.