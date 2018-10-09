Nota de Falecimento Srª. Cornelia Santos Correia

Nota de Falecimento
É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento da Srª. Cornelia Santos Correia ocorrido nesta segunda-feira (8).
Seu corpo está sendo velado na Chacara Deus Dará, no distrito de Piraputanga. O sepultamento está previsto para hoje, terça-feira (9), às 15h no Cemitério Municipal de Piraputanga.
Desejamos à família e amigos da Srª. Cornelia os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Aos que comparecerem, a família enlutada agradece.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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