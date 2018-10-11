Corpo de tenente aposentado da PM será velado na Capela da Pax Universal

Luto
Ernesto Pereira Lima faleceu na madrugada desta quinta-feira
Faleceu na madrugada desta quinta-feira o tenente aposentado da Polícia Militar Ernesto Pereira Lima. Ele estava internado no Hospital do Pênfigo, em Campo Grande, e será velado a partir das 16 horas na Capela da Pax Universal de Aquidauana. O enterro deve ocorrer amanhã, entre 8 e 9 horas.
Nota de Falecimento
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS