Faleceu a professora Soila Correa Azambuja

Nota de Falecimento
Noticiamos com muita tristeza o falecimento na manhã desta quinta-feira, 15, da professora Soila Correa Azambuja que foi casada com o ferroviário e ex-jogador de futebol Ademir Azambuja, também já falecido.
A professora Soila atualmente morava com a filha caçula Jessica na cidade paulista de Andradina. Desde a alguns anos ela se locomovia em cadeira de rodas devido a diabetes e em consequência de ter perdido parte de seu calcanhar.
Há 3 meses ela foi internada para tratamento de uma pneumonia e já estava recuperada.
Em Andradina, a professora Soila e a família da filha Jessica estavam se preparando para vir a Aquidauana nesta quinta-feira, 15, de madrugada, quando ela começou a sentir-se mal. Elas viriam visitar familiares neste feriado. O genro Fernando chegou até cogitar de leva-la para Três Lagoas onde estão seus médicos, já que ela é professora aposentada, ainda ligada à CASSEMS.
Quando o Resgate chegou a professora Soila já estava sem vida – faleceu de um ataque cardíaco.
A professora Soila sempre se dedicou à educação tendo se aposentado nessa profissão. Ela foi da diretoria do Sinted e presidente do Lions Clube quando a entidade comemorou o cinquentenário. Deixou 2 filhas, genros netos e bisnetos.
Ela também foi colaboradora do Jornal O PANTANEIRO e gozava de grande estima de todos nós.
O seu sepultamento será em Aquidauana na sexta feira (16), porém sem horário definido. O corpo deverá chegar no período da tarde e ser velado na Pax Universal.
Aos familiares os nossos sentimentos pelo triste acontecimento.
Nota de Falecimento
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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